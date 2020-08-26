٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٤٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84017297
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منظمة المعايير الوطنية الإيرانية في المرتبة 21 عالميا

منظمة المعايير الوطنية الإيرانية في المرتبة 21 عالميا

طهران/ 26 آب/ اغسطس/ إرنا - قالت رئيسة منظمة المعايير الوطنية الإيرانية: أنه تم خلال السنوات السبع الماضية، تدوين 34 معيارا دوليا في جميع أنحاء العالم بقيادة إيران .

وأضافت "نيرة بيروزبخت" اليوم (الأربعاء) في مقابلة خاصة مع مراسل وكالة أنباء إرنا: في حين ان العدد الإجمالي للمعايير الدولية التي دونت بقيادة إيران لم تتجاوز 18 معيارا منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى عام 2013.

وأشارت إلى أن منظمة المعايير الوطنية الإيرانية تمكنت من الاحتفاظ برتبتها الحادية والعشرين من بين 163 بلدا من الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) على الرغم من المشاكل والحظر الدولي المفروض على إيران.

كما أعلنت بيروزبخت عن توقيع عدة مذكرات تعاون بين منظمة المعايير الوطنية الايرانية مع دول المنطقة والدول المجاورة، والتي وصل عددها إلى 68 بنهاية العام الماضي، وقالت: إن تنفيذ هذه المذكرات سيساعد في تسهيل الصادرات إلى هذه الدول.

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