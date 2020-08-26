ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 21 ألفا و20 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل ألفين و243 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 365 الفا و606 شخصا حتى الآن.

وأشارت الى أن 1121 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ ـ24 الماضية تلقوا العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 314 الفاو870شخصا لغاية الآن، فيما 3,831 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملایین و113 الفا و806 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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