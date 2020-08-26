الخطوط الجوية الايرانية (هما) تستأنف رحلاتها الأسبوعية إلى إسبانيا

بعد التنسيق الذي قامت به منظمة الطيران المدني الإيرانية والإسبانية لإقامة رحلة مجدولة بين البلدين، ستنطلق أول رحلة للخطوط الجوية الإيرانية "هما" إلى مدريد يوم الأربعاء 2 سبتمبر، على متن طائرات ايرباص.

تغادر هذه الرحلة مطار الإمام الخميني أيام الأربعاء من كل أسبوع برقم الرحلة 731 الساعة 9:50 صباحا وتهبط في مطار مدريد في الساعة 2:15 مساء (بالتوقيت المحلي).

وتعود هذه الرحلة إلى مطار الإمام الخميني في نفس اليوم عند الساعة 23:50 برقم الرحلة 730 .

ويمكن للمواطنين شراء تذاكر هذه الرحلة من خلال زيارة https://ebooking.iranair.com أو بالاتصال على الرقم 46621888 (مكتب مبيعات شركة هما).

ووفقا لهذا الإعلان، لا يُسمح للمسافرين الذين يحملون تأشيرة من النوع (سياحة) بالسفر حتى إشعار آخر.

واستأنفت شركة الطيران الإيرانية "هما" في الوقت الحاضر رحلاتها من مطار الإمام الخميني إلى مطارات فيينا وأمستردام وباريس وميلانو ومانشستر ولندن.

انتهى** 2344

