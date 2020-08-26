مسؤول : ايران تواصل المضي نحو التقدم العلمي رغم الضغوط الدولية

ونقل "الموقع" عن دهقاني قوله اليوم الاربعاء : انه في ضوء هذا التقدم، فقد بلغت حصة ايران من انتاج العلم بين الدول الاقليمية خلال العام 2019، نحو 29 بالمئة وعلى الصعيد العالمي نحو 20 بالمئة.

وحول حجم انتاج العلم في البلاد، اوضح هذا المسؤول، انه وفقا لتقرير موقع "ويب اف" الدولي فقد بلغ حجم انتاج العلم في ايران خلال العام 2012 ما يعادل الـ 31 الفا و41 وثيقة، وفي 2019 ارتفعت حصة ايران الى 61 الفا و682 وثيقة علمية.

دهقاني اشار ايضا الى ان نسبة النمو العلمي في ايران بلغت 10,4 بالمئة خلال العام 2019 لتحتل المركز الثاني بين 25 دولة متفوقة عالميا، فيما تصدرت الصين هذه القائمة بعد تسجيل 12,9 بالمئة من النمو العلمي خلال العام نفسه، وحلّت البرتغال ثالثة بنمو وقدره 7,8 بالمئة.

انتهى ** ح ع