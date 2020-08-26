مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور المتحف الوطني الايراني

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حاشیه سفر دیپلماتیک خود به تهران به همراه بهروز کمالوندی معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی، هیئت همراه و با حضور امید کمالوند معاون اجرایی موزه ملی و فیروزه سپیدنامه رئیس موزه ایران باستان از موزه ملی ایران بازدید کرد.

وتعرف غروسي خلال الزيارة على المسيرة التاريخية والحضارة الايرانية العريقة التي تعود بتاريخها الى الاف السنين.

ومن المعروضات التي استعرضها المسؤول النووي في المتحف الوطني الايراني، يشار الى الاثار الخزفية المتبقية من المدينة المحروقة واثار حضارية تعود الى عهد جيرفت وشوش وصالة الهخامنشيين وتمثال كبير سلاسلة الاشكانيين والرجال الملحي.

وابدى غروسي خلال الزيارة عن اعجابه الشديد تجاه الحضارية والثقافة الايرانية العريقة؛ مؤكدا في ملاحظاته التي كتبها في سجل المتحف الوطني الايراني، انه "من دواعي الفخر زيارة هذا المتحف الفريد من نوعه والتعرف على تاريخ ايران العريق والحضاري".

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