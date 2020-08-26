٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٥:٤٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84017763
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في ضوء زيارة بومبيو الى الخرطوم؛

ظريف : لقد بانت المعايير الامريكية لإعداد قائمة حماة الارهاب

ظريف : لقد بانت المعايير الامريكية لإعداد قائمة حماة الارهاب

طهران / 26 اب / اغسطس / ارنا – تطرق وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية بموقع تويتر، الى موقف رئيس الوزراء السوداني الرافض لطلب وزير الخارجية الامريكي في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكتب بسخرية ان معايير واشنطن حول اعداد "قائمة حماة الارهاب" باتت واضحة.

وارفق ظريف تغريدته بخبر وكالة رويترز للانباء حول زيارة بومبيو الاخيرة للسودان؛ مؤكدا "ان رئيس وزراء السودان يقول بانه لايمتلك تصريح وصلاحية تطبيع العلاقلات مع اسرائيل".

واضاف ساخرا : نحن نشكر بومبيو!، اخيرا تعرفنا على معايير ادراج اسماء الدول في قائمة سياسات حماة الارهاب او معايير شطبها من هذه القائمة؛ ان "العلاقات مع اسرائيل" التي تشكل الخطر النووي الاول في العالم، وناقضة حقوق الانسان و(دولة) الاحتلال اللاقانوني، يتسم بطبيعة ارهابية.

واضاف وزير الخارجية الايراني : كيف يمكن للعالم ان يواصل الاهتمام بالسياسة الخارجية الامريكية؟!

علما ان وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" قام امس بهدف تطبيع العلاقات بين السودان والكيان الصهيوني، بزيارة الخرطوم لكنه واجهة ابوابا موصدة من جانب رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك " الذي اكد له بان حكومته الانتقالية لا تمتلك صلاحية تطبيع العلاقات مع "اسرائيل".

انتهى ** ح ع

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