ظريف : لقد بانت المعايير الامريكية لإعداد قائمة حماة الارهاب

وارفق ظريف تغريدته بخبر وكالة رويترز للانباء حول زيارة بومبيو الاخيرة للسودان؛ مؤكدا "ان رئيس وزراء السودان يقول بانه لايمتلك تصريح وصلاحية تطبيع العلاقلات مع اسرائيل".

واضاف ساخرا : نحن نشكر بومبيو!، اخيرا تعرفنا على معايير ادراج اسماء الدول في قائمة سياسات حماة الارهاب او معايير شطبها من هذه القائمة؛ ان "العلاقات مع اسرائيل" التي تشكل الخطر النووي الاول في العالم، وناقضة حقوق الانسان و(دولة) الاحتلال اللاقانوني، يتسم بطبيعة ارهابية.

واضاف وزير الخارجية الايراني : كيف يمكن للعالم ان يواصل الاهتمام بالسياسة الخارجية الامريكية؟!

علما ان وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" قام امس بهدف تطبيع العلاقات بين السودان والكيان الصهيوني، بزيارة الخرطوم لكنه واجهة ابوابا موصدة من جانب رئيس الوزراء السوداني "عبد الله حمدوك " الذي اكد له بان حكومته الانتقالية لا تمتلك صلاحية تطبيع العلاقات مع "اسرائيل".

انتهى ** ح ع