ايران تؤكد ضرورة الجهود الاممية لحل الازمة في اليمن

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، اليوم الاربعاء، كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني بمبعوب الامين العام للامم المتحدة في الشؤون اليمنية بجنيف "مارتين غريفيتش".

وبحث الجانبان في هذا اللقاء سبل وقف اطلاق النار والدفع بعملية السلام اليمنية نحو الامام.

بدوره، اكد خاجي على دعم ايران لحل الازمة اليمنية سياسيا وضرورة الجهود البناءة من جانب طهران في سياق وقف النار الشامل ورفع الحصار والمضي قدما نحو ارساء السلام في اليمن.

من جانبه، اشار المبعوث الاممي الى جولته الاخيرة للمنطقة، وقدم شرحا حول احدث اجراءات الامم المتحدة لاعداد مسودة البيان المشترك؛ كما ثمّن دور ايران البناء لدعم العملية السياسية في اليمن.

انتهى **ح ع