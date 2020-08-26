٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٤١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84018061
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بعيدي نجاد: الاتفاق بين ايران والوكالة الذرية جعل اميركا محبطة

بعيدي نجاد: الاتفاق بين ايران والوكالة الذرية جعل اميركا محبطة

لندن / 26 اب /اغسطس /ارنا- اكد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد بان الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل وتسوية قضايا الضمانات جعل اميركا محبطة من مواصلة اجراءاتها المعادية لايران.

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: ان قبول الوكالة بان يكون طلب الوصول الى المنشآت الايرانية على اساس تحليل مستقل من قبل الوكالة نفسها وبعد منحها الوصول المطلوب لن يكون للوكالة الحق في اي سؤال وطلب وصول اخر الى اماكن خارج اطار الحالات المعلنة، قد جعل اميركا في حالة احباط من جر قضية ضمانات ايران الى مجلس الامن.   

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اصدرتا بيانا مشتركا في ختام زيارة المدير العام للوكالة الذرية الى طهران ومحادثاته التي اجراها مع كبار المسؤولين الايرانيين.

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