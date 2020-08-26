استقلال طهران يتاهل الى نهائي كأس ايران بفوزه على برسبوليس برحلات الترجيح

وانتهت المباراة التي جرت في استاد "ازادي" بطهران مساء اليوم الاربعاء في اطار نصف نهائي بطولة الكاس بالتعادل 2-2 في الوقتين الاصلي والاضافي ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لاستقلال طهران 4-1 .

تقدم استقلال طهران بهدف سجله مهدي قائدي في الدقيقة 5 من المباراة وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الاول.

وفي الدقيقة 48 سجل بشار رسن هدف التعادل لبرسبوليس، ومن ثم جاء الدور لعلي علي بور ليمنح التقدم لبرسبوليس 2-1 في الدقيقة 89 من المباراة.

وتمكن استقلال طهران من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من قبل محمد دانشكر.

ولم تتغير النتيجة في الوقت الاضافي ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي سجل منها استقلال 4 اهداف بواسطة شيخ دياباتة وفوريا غفوري وهروية ميليج وارسلان مطهري، وبالمقابل سجل لبرسبوليس اميد عاليشاه فيما اخفق احمد نورالله من التسجيل حيث تمكن حارس استقلال حسين حسيني من صد كرته واطاح اوساغونا بكرته عاليا فوق المرمى.

وبهذه النتيجة فقد تاهل استقلال طهران الى نهائي الكاس ليلاقي تراكتور سازي تبريز الذي فاز يوم امس في المباراة الاخرى لنصف النهائي على نفط مسجد سليمان 1-0 .

وستجري المباراة النهائية لبطولة الكاس يوم الخميس 3 ايلول / سبتمبر القادم في مدينة مشهد.

انتهى ** 2342