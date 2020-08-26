الهلال الاحمر الايراني يعلن استعداده لاغاثة منكوبي السيول في افغانستان

وقال همتي في تصريح له الاربعاء، انه في حال اعلنت الحكومة الافغانية الحاجة للمساعدة فان جمعية الهلال الاحمر الايراني على استعداد لاغاثة منكوبي السيول في اقصر فترة زمنية ممكنة.

واضاف، انه وفق احدث المعلومات الواصلة عن السيول التي اجتاحت مدينة جاريكار مركز ولاية بروان في افغانستان فقد تضرر او لقي الكثير من سكان الولاية مصرعهم.

وتابع رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني، ان الاستعداد قائم لتقديم المساعدة لمنكوبي السيول في افغانستان وارسال فرق الاغاثة والسلع الاغاثية اللازمة في اقصر فترة ممكنة.

ولم تتوفر لغاية الان احصائيات نهائية حول حجم الاضرار الناجمة عن السيول في افغانستان الا ان المسؤولين المحليين ذكروا بان الاوضاع حرجة في المناطق المنكوبة بالسيول.

انتهى ** 2342