وزير: الانتاج الزراعي في ايران سيبلغ 130 مليون طن

وقال خاوازي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاربعاء، ان الانتاج الزراعي في البلاد الذي كان 27 مليون طن في بداية انتصار الثورة الاسلامية (عام 1979) سيصل الى 130 مليون طن حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021).

واضاف، ان حجم انتاج محاصيل البستنة في البلاد كان في بداية الثورة 4 ملايين طن الا انه ارتفع في حكومة التدبير والامل (بدات قبل 7 اعوام) من 16 مليون طن الى 24 مليونا في العام الماضي وسيبلغ 25 مليون طن العام الجاري.

واوضح بان حجم انتاج لحوم الدواجن في البلاد كان في بداية الثورة 3.3 مليون طن وبلغ قبل 7 اعوام 12 مليونا فيما يبلغ الان اكثر من 16 مليون طن.

وصرح وزير الجهاد الزراعي الايراني بان البلاد حققت الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج القمح وقال، لقد بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة ولسنا بحاجة الى واردات الا ان ما يتم استيراده هو لتوفير احتياطياتنا الاستراتيجية، ولا نعاني من النقص في انتاج الطماطم والبطاطس والمحاصيل الصيفية والعشرات من المحاصيل الاخرى.

وصرح خاوازي بانه تم تحقيق نجاحات كبرى في مجال الري تحت الضغط بحيث ارتفعت المساحة المزروعة بالري تحت الضغط من 1.3 مليون هكتار الى 2.4 مليون هكتار خلال الاعوام السبعة الاخيرة في مؤشر الى ان الحكومة اتخذت اجراءات مؤثرة في مجال الديمومة الزراعية في البلاد.

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