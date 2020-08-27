لافروف يؤكد عزم بلاده على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع ايران وجمهورية آذربيجان

وقال لافروف خلال لقائه نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف، ان موسكو وباكو عازمتان على تنفيذ مشروع ربط شبكة الكهرباء بين روسيا وجمهورية اذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر مشروع الربط الكهربائي بين ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان مشروعا مهما جدا وضروريا واضاف، ان هذا المشروع كان مؤثرا ومفيدا وسهلا للتعاون متعدد الاطراف في اطار ايجاد مثل هذا الممر فيما لو لم تكن اجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية قائمة ضد ايران.

وتابع وزير الخارجية الروسي، انني على ثقة باننا سننفذ هذا المشروع الذي سيكون مفيدا لكل منطقة اوراسيا.

كما اكد لافروف دعم بلاده لمشاريع التعاون الاقتصادي والنقل بين روسيا وجمهورية اذربيجان ومنها احداث الممر الدولي للنقل "شمال-جنوب" بمشاركة روسيا وايران وجمهورية اذربيجان وممر "شرق-غرب" بمشاركة تركيا.

واوضح بان احد الامور المهمة التي من شانها دعم مشروع النقل الدولي المذكور هو ضرورة الانتهاء من بناء القسم الايراني من خط سكك الحديد "رشت –آستارا".

انتهى ** 2342