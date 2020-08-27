مستثمر صيني: إيران تمتلك امكانيات جيدة جدا للاستثمار الأجنبي

واضاف "رنجي فانغ" ، في مقابلة مع ارنا مساء الأربعاء: إن إمكانية التصدير من إيران إلى دول أخرى في العالم بسبب السلام والأمن والتبادلات التجارية ميزة جيدة للمستثمرين، كما هو الحال الآن في تصدير الخشب الرقائقي من شركتنا للعراق، حيث قمنا حتى الآن بتصدير ما قيمته 400 ألف دولار من منتجاتنا لهذا البلد.

وأضاف ان هذه الظروف الجيدة في إيران أوجدت لنا فرصة للتوصل إلى اتفاق مع دول أذربيجان وتركمانستان وجورجيا وأرمينيا وروسيا للتصدير لتلك الدول في المستقبل.

واعرب المستثمر الصيني عن ارتياحه لاستثمار 1.5 مليون دولار في منطقة ارس التجارية والصناعية الحرة ، وقال " نخطط لإنتاج 315 ألف متر مربع سنويا من الخشب الرقائقي، و إذا كانت لدينا مبيعات جيدة في السوق بالمستقبل، فسنزيد فرص العمل في هذه الوحدة من 50 إلى 100 وإلى 150 عامل محلي.

وأشار وانغ إلى استخدام الخشب الرقائقي المطلي بالفينول، وهو منتج مصنوع في إيران بتكنولوجيا صينية، في قوالب الخرسانة، وأضاف: نعمل على تطوير هذه الوحدة وزيادة إنتاج الخشب المذكور لاستخدامه في الأثاث المنزلي .

وتم افتتاح مصنع أخشاب أرس بإنتاج الخشب الرقائقي الخام المطلي بالفينول باستثمارات تزيد عن 1.5 مليون دولار وبتوظيف 225 عاملا من قبل مستشار رئيس الجمهورية وأمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة في منطقة ارس التجارية والصناعية الحرة.

المنطقة الحرة في ارس بمساحة 51 الف هكتار تقع على بعد 137 كم من مدينة تبريز الى الجوار من جمهورية أذربيجان وأرمينيا، وبالإضافة إلى القدرة الصناعية تمتلك هذه المنطقة امكانيات جيدة في مجال الزراعة وخاصة إنتاج المحاصيل الزراعية في الغرف الزجاجية.

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