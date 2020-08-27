ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في شمال شرق ايران

وقال قائد قوات الشرطة في المحافظة العميد علي رضا مظاهري اليوم الخميس، إنه اثر عمليات رصد دقيقة استمرت شهرين تم اكتساب معلومات استخبارية بالتعاون مع شرطة خراسان الجنوبية حول مخطط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات من المحافظات الجنوبية الى محافظتي خراسان الرضوية وخراسان الشمالية، حيث تم ضبط هذه الشحنة في مدينة نهبندان بمحافظة خراسان الجنوبية.

واشار العميد مظاهري الى ضبط شاحنتين تحمل طنا و226 كيلوغرام من الافيون و29 كيلوغراما من المورفين و21 كيلوغراما من الهيروئين، وقال: تم ايضا خلال هذه العملية اعتقال متهمين جرى تسليمهم للسلطات القضائية .

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