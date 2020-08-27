موسكو: المبادرة الأمريكية ضد إيران لاقيمة لها من الناحية القانونية

وجاء في بيان الخارجية الروسية فيما يتعلق برفض مجلس الأمن الدولي محاولة أمريكا استئناف قرار الحظر على إيران: أتيحت الفرصة للزملاء الأمريكيين للتأكد من أن المجتمع الدولي يرفض رفضا قاطعا مزاعمهم باستخدام الآلية المناسبة المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأضاف البيان: إن رغبة واشنطن في فرض قراءتها الخاطئة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 على العالم، والتهرب من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لالتزاماتها لم تقابل بفهم أو دعم في مجلس الأمن الدولي.

ونوه البيان إلى أنه "قبل أيام قليلة، تلقى رئيس مجلس الأمن إشارات رسمية واضحة من العديد من أعضاء مجلس الأمن بعدم اعترافهم بحق الولايات المتحدة في المبادرة بعملية إعادة العقوبات ضد إيران".

ونوه البيان إلى أنه "تمت الإشارة إلى الجانب الأمريكي إلى البطلان القانوني والإجرائي لتصرفاته التي لا تمت بصلة بمهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي لا يمكن أن تؤدي إلى استئناف القرارات الملغاة منذ فترة طويلة وبذلك، فإن المبادرة الأمريكية ليس لها مستقبل أو تبعات قانونية".

وأشار البيان إلى أن من الواضح أن المسار الذي اختارته الولايات المتحدة لتجاهل الحقائق لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

وحثت الخارجية الروسية واشنطن على أخذ ذلك في الاعتبار والعودة إلى المسار الصحيح.

ورفض مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران الذي تنتهي صلاحيته في الـ 18 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

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