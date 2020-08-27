نمو الشركات المنتجة للأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 60 بالمئة

وفي تقرير عن الأشهر الستة الماضية حول الإجراءات المتخذة لتطوير الانتاج خلال العام الايراني الحالي (بدا 20 مارس 2020) والذي سمي بعام "قفزة الإنتاج" من قبل قائد الثورة، اضاف حسين صفوي اليوم الخميس: إن عدد المنتجين في مجال المعدات والمستلزمات الطبية ، والذين حصلوا على تراخيص التصنيع من المديرية العامة للمعدات والمستلزمات الطبية، ارتفع من 530 شركة في مارس عام 2019 إلى 628 شركة في مارس عام 2020 ، والآن إلى أكثر من 860 شركة، ليسجل نموا بنسبة 60 بالمئة في عدد المنتجين مقارنة بعام 2019.

وقال المدير العام للمعدات والمستلزمات الطبية: مع تفشي مرض كورونا منذ بداية مارس 2020 ، تم إصدار ترخيص فوري بالحد الأدنى من الوثائق ومراعاة المعايير الفنية، لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي لمكافحة الفيروس بحيث تزايد عدد مصنعي المعدات المرتبطة بكورونا والتي حصلت على رخصة التصنيع، بنسبة 630 بالمئة لاسيما عدة التشخيص‌.

وأكد إن حركة إنتاج المعدات والمستلزمات الطبية تتجه نحو أصناف عالية التقنية وتقنيات جديدة، وهو ما نراه في إنتاج آلات التخدير والتنفس الصناعي (أجهزة التنفس الصناعي) والمسرعات الخطية في علاج مرضى السرطان، وتحقيق صادرات بقيمة 30 مليون دولار من المعدات والتجهيزات الطبية المصنوعة في إيران إلى القارات الخمس في عام 2019.

كما أشار صفوي الى إنتاج الكمامات ثلاثية الطبقات حيث تم تسجيل حوالي 950 ورشة إنتاج الكمامات حتى الآن في البلاد.

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