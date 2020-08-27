عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 21 الفا و137 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2190 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 367 الفا و 796 حالة لغاية الان بينهم 3822 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 316 الفا و638 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 117 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 21 الفا و137 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و138 الفا و782 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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