منفذ مهران التجاري الحدودي يفتح 4 أيام في الأسبوع بدلا من يومين

واضاف "روح اله لطيفي" اليوم الخميس نقلا عن مكتب العلاقات العامة للجمارك الإيرانية: أن منفذ مهران، الذي كان مفتوحا يومي الأحد والأربعاء فقط، سيفتح ايضا يومي الاثنين والثلاثاء لاستقبال 250 شاحنة عراقية يوميا لنقل البضائع التصديرية.

وتابع قائلا ان هذا القرار سيرفع من حجم الصادرات من هذه الحدود من 500 شاحنة إلى 1000 شاحنة عراقية.

واضاف لطيفي: أن معبر شلمجة في محافظة خوزستان جنوب البلاد ينشط يومين في الأسبوع، ومعبر خسروي في محافظة كرمانشاه غرب البلاد ينشط على مدار الأسبوع منذ الأسبوعين الماضيين.

جدير بالذكر أن منفذ جذابة ما زال مغلقا .

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