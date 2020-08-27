زیادة قیمة المنتجات بنسبة 72 بالمئة فی منطقة جابهار الحرة

وجاء في تقرير اقتصادي لارنا أن عائدات منتجات منطقة جابهار الحرة ارتفعت عام 2019 الى نحو ستة مليارات ريال بينما كانت عام 2014 مليار وربع المليار فقط، وهذ يعني انها ارتفعت بنسبة 380 بالمئة خلال خمس سنوات .

كما ارتفعت الاستثمارات الداخلية في هذه المنطقة من 360 مليار ريال عام 2014 الى 12 الف مليار عام 2019 ، فيما ارتفعت الاستثمارات الاجنبية في نفس الفترة من 38 مليون دولار الى اكثر من 60 مليون دولار رغم الحظر الظالم.

وفي مجال ايجاد فرص العمل التي هي من أهم أهداف الحكومة فقد وفرت منطقة جابهار الحرة ما بين عام 2015 و 2019 ستة الاف و300 فرصة عمل ، الامر الذي ساهم في علاج مشكلة البطالة.

وتكتسب هذه المنطقة اهمية كبيرة كونها ترتبط مباشرة بالمحيط الهندي وبالتالي تتمتع بسهولة الوصول للاسواق المستهدفة كالصين والهند وباكستان التي تستهلك الجزء الاكبر من المنتجات البتروكيماوية الايرانية.

وفي باب الاستثمار والمشاركة الاجنبية عقدت ايران اتفاقيتين مع الهند وافغانستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من منطقة جابهار الاقتصادية الحرة الأمر الذي أخرج هذه المنطقة من دائرة الحظر.

ونظرا لأهمية المنطقة تم عام 2019 وضع حجر الاساس لانشاء مطار دولي فيها وسيتم بناؤه من قبل الشركات الداخلية المتخصصة.

يذكر ان ميناء جابهار يسهل وصول الهند الى افغانستان عبر البحر ومن خلالها الى الدول المستقلة ذات المصالح المشتركة (المؤلفة من عدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق) وكانت الحكومة الهندية قد تعهدت بتوظيف استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لتطوير الميناء وكذلك استثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار لانشاء شبكة من الطرق وسكك الحديد.

انتهى** 2344