روحاني : الاستقرار الاقتصادي يتحقق بتطبيق خارطة الطريق الاقتصادية

وخلال الجلسة 160 للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الخميس تطرق روحاني الى التوجيهات الاقتصادية الاخيرة لقائد الثورة الاسلامية ، وتدوين خارطة الطريق الاقتصادية الجامعة للسياسات الاقتصادية للحكومة في عامها الثامن ، وقال : ان الحكومة ومن خلال تطبيق خارطة الطريق تسعى لتلافي الصدمات التي لحقت باقتصاد البلاد بسبب الحظر غير المسبوق وتداعيات انتشار كورونا ، كما انها ستُكمل وتفتح المشاريع المهمة ، وتمهد للاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

واشار روحاني الى ان سياسات الحكومة خلال العامين والنصف الاخيرين تمكنت وبنجاح من مواجهة الحظر والمؤامرات الامريكية الهادفة الى تدمير الاقتصاد واسقاط النظام الاسلامي، كما تمكنت من الحيلولة دون حصول أزمة في البلاد، موضحا ان خارطة الطريق الاقتصادية تتضمن متابعة التنمية الاقتصادية وامتصاص التبعات الاقتصادية السلبية على حياة المواطنين.

يتبع..