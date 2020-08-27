٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٤:٥٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84018988
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فيلم "المهرج" السينمائي يختبر تواجده الدولي للمرة 11 في مهرجان كرواتي

فيلم "المهرج" السينمائي يختبر تواجده الدولي للمرة 11 في مهرجان كرواتي

طهران/ 27 اب / اغسطس/ ارنا - يستضيف مهرجان Split Film Festival (اسبلیت) الكرواتي خلال دورته الخامسة والعشرين فيلم "المهرج" (مسخره باز) السينمائي للمخرج همايون غني زاده.

هذا ويعتبر مهرجان  اسبليت واحدا من أقدم مهرجانات الأفلام والفيديو في كرواتيا التي تعرض أعمالا جديدة إبداعية وشخصية وراديكالية من جميع الأنماط والمواضيع والأنواع والأطوال، سواء كان ذلك فيلما أو وسائط جديدة .

حيث ينافس "المهرج" خلال القسم الرئيسي الخاص بفعاليات المهرجان المقامة خلال الفترة بين 10 حتى 17 سبتمبر المقبل.

وتدور احداث الفيلم حول قصة شاب يُدعى دانش، يلعب شخصيته الممثل "صابر ابر" ، وهو مفتون بالتمثيل ويعمل في صالون حلاقة مع شابور، الذي يلعب دوره  الممثل "بابك حميديان ، حيث يقوم بالتدريب على التمثيل مساء بعد الانتهاء من العمل.

ويمثل الأدوار الأساسية بالفيلم كل من علي نصيريان وصابر أبر، وبابك حميديان، ورضا کيانيان، وداريوش موفق، ومحسن حسيني وهديه تهراني.

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