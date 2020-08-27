السفير الإيراني يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الفيضانات في باكستان

و أعرب "سيد محمد علي حسيني" في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس عن تعازيه لضحايا الفيضانات الباكستانية .

واشار الى أسف وتأثر إيران حكومة وشعبا لحدوث الفيضانات في باكستان، التي أدت إلى وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية ، تسببت الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة من البلاد ، خاصة في مدينة كراتشي ، في مقتل أكثر من 100 شخص في الأيام الأخيرة ، ودمرت آلاف المنازل.

استمرت الأمطار الغزيرة حتى اليوم في أجزاء من باكستان، وأعلنت الحكومات المحلية في كراتشي وبعض الأجزاء الجنوبية من البلاد حالة الطوارئ.

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