قائد حرس الحدود: سنوجه صفعة قویة لکل من یتجاوز علی إیران والإیرانیین

ولدى تفقده حرس الحدود في جزيرة قشم بالخليج الفارسي اليوم الخميس قال العميد كودرزي ان الزوارق الايرانية العزلاء تتنقل في مياه الخليج الفارسي للصيد أو التجارة ولاينبغي ان تطلق عليها النار في حال اقترابها من المياه الاقليمية لطرف آخر ، في اشارة الى قيام الامارات مؤخرا باطلاق النار على زورق صيد ايراني وقتل اثنين من الصيادين الايرانيين.

واشار الى انه كثيرا ما اتفق دخول اتباع دول الجوار الى المياه الاقليمية الايرانية ، لكننا نتعامل معهم بالشكل اللائق طبقا للقوانين الدولية.

وتطرق قائد حرس الحدود الى التعامل السريع للسلطات الايرانية مع الحادث الاخير الذي اسفر عن اعتذار ابوظبي الرسمي وتعهدها بالتعامل مع الزوارق الايرانية طبقا للقوانين الدولية.

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