انتاج لقاح كورونا بحاجة الى وقت

وفي حديث مع مراسل ارنا قال الدكتور رضا ملك زادة : بالرغم من ان بعض الدول اعلنت التوصل الى مرحلة الاستخدام البشري للقاح كورونا، لكن هذا اللقاح ينبغي ان يُختبر على عدد كبير من المرضى وتتم المصادقة على فاعليته وأمنه الصحي ، أو بعبارة اخرى تأييد تاثيره الايجابي وعدم وجود اضرار جانبية واستمرار فاعليته لمقاومة الفيروس ، عند ذلك يمكن ان يوضع في متناول الناس.

واشار الى أن اللقاحات التي اُعلن عن التوصل اليها في بعض الدول أو انها في مراحلها النهائية يجب ان تكون مفيدة وخالية من الضرر مئة بالمئة ، لكن هذه المواصفات لم تتم المصادقة عليها من المؤسسات العلمية ومنظمة الصحة العالمية.

انتهى** 2344