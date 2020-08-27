٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٧:٠٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84019108
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مساعد وزير الصحة الايراني:

انتاج لقاح كورونا بحاجة الى وقت

انتاج لقاح كورونا بحاجة الى وقت

طهران/ 27 اب/اغسطس/ ارنا - قال مساعد وزير الصحة لشؤون التحقيق والتقنية أن انتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا بحاجة الى وقت ، مشيرا الى ان هذا اللقاح قد يتوفر بعد عام من الآن ، أما الأدوية الخاصة بعلاج المرض فستتوفر بعد خمسة اشهر.

وفي حديث مع مراسل ارنا قال الدكتور رضا ملك زادة : بالرغم من ان بعض الدول اعلنت التوصل الى مرحلة الاستخدام البشري للقاح كورونا، لكن هذا اللقاح ينبغي ان يُختبر على عدد كبير من المرضى وتتم المصادقة على فاعليته وأمنه الصحي ، أو بعبارة اخرى تأييد تاثيره الايجابي وعدم وجود اضرار جانبية واستمرار فاعليته لمقاومة الفيروس ، عند ذلك يمكن ان يوضع في متناول الناس. 

واشار الى أن اللقاحات التي اُعلن عن التوصل اليها في بعض الدول أو انها في مراحلها النهائية يجب ان تكون مفيدة وخالية من الضرر مئة بالمئة ، لكن هذه المواصفات لم تتم المصادقة عليها من المؤسسات العلمية ومنظمة الصحة العالمية.

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