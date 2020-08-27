زيادة النشاط التجاري في معبر مهران الحدودي

واضاف روح الله غلامى فى مقابلة مع وكالة أنباء ارنا اليوم الخميس : أن الحكومة العراقية وافقت وفي ظل المحدثات الثنائية على زيادة فترة فتح حدود مهران التجارية من يومين اسبوعيا الى اربعة ايام.

واضاف: أن التجار ورجال الاعمال سيقومون بالتبادل التجاري مع الجانب العراقي كل اسبوع من الاحد الى الاربعاء.

واشار غلامي الى أن 250 شاحنة من الجانب العراقي تدخل يوميا الى معبر مهران الحدودي لنقل البضائع إلى العراق.

ووفقا له ، فإن المواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأواني الزجاجية وقطع غيار السيارات ومنتجاتها والصلب والسيراميك والبلاط ومواد البناء هي من بين المواد التي يصدرها التجار الإيرانيون من جمارك مهران الى المحافظات العراقية المختلفة.

وكان النشاط التجاري في معبر مهران الحدودي يتم سابقا فقط يومي الأحد والأربعاء.

وتوقف النشاط التجاري الحدودي في مهران منذ نحو أربعة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا.

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