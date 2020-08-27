اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

وجرت هذه المراسم في حسينية "الامام الخميني (رض)" من دون حضور المواطنين من اجل الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي المراسم القى حجة الاسلام رفيعي كلمة اعتبر فيها نهضة الامام الحسين (ع) نهضة النمو والتحول وعدّد ارضيات التحول اي "الايمان بالتغيير، المعرفة وادراك الاشكاليات، بذل الجهود والارادة للتغيير، انتخاب الاسلوب الصحيح واختيار الارشاد الالهي" وقال، ان قائمة الافراد الذين شهدوا التحول تاثرا بهذه النهضة منذ واقعة كربلاء حتى اليوم هي قائمة طويلة جدا.

واضاف، ان السبب في الاصرار على اقامة مجالس العزاء حتى في الظروف الصعبة هو الابقاء على حياة رسائل التحول المستلهمة من عاشوراء.

وفي المراسم ايضا قرأ مهدي سماواتي مراثي حسينية بالمناسبة.

انتهى ** 2342