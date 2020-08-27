٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84019327
٠ Persons

سمات

خلال لقاء عرنوس مع معاون وزير الدفاع الإيراني...

ايران وسوريا تؤكدان على تعزيز علاقات التعاون في مجالات البنى التحتية والإسكان

ايران وسوريا تؤكدان على تعزيز علاقات التعاون في مجالات البنى التحتية والإسكان

طهران / 28 اب/ اغسطس / ارنا- استقبل حسين عرنوس المكلف تشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية امس الخميس معاون وزير الدفاع الإيراني رئيس منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة الإيرانية ابراهيم محمود زادة والوفد المرافق له.

وافادت "سانا" ان اللقاء تناول تعزيز علاقات التعاون بين سورية وإيران في مجالات البنى التحتية والإسكان والاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال التشييد السريع للضواحي السكنية ومحطات تحلية المياه وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الكهرباء والموارد المائية والنفط والتعليم التقني والتأهيل والتدريب وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأكد عرنوس أهمية استمرار العمل المشترك للوصول بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين إلى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية التي تربطهما تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وبما يحقق المصلحة المشتركة ويعزز قدرة البلدين والشعبين على مواجهة التحديات معرباً عن تقديره لوقوف إيران إلى جانب سورية خلال الحرب الإرهابية عليها وتقديمها مختلف أنواع الدعم لها.

من جانبه قدم محمود زادة التهنئة للمهندس عرنوس بتكليفه تشكيل الوزارة في سورية مؤكداً عمق العلاقات السورية الإيرانية وتجذرها في مختلف المجالات ولافتاً إلى أهمية زيادة التنسيق والتعاون المشترك في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتنشيط دور القطاع الخاص من الجانبين في إقامة مشروعات مشتركة.

وحضر اللقاء رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأعمال السوري الإيراني والسفير الإيراني بدمشق.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 1 =