٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84019330
٠ Persons

سمات

وزير الصحة يشكر قائد الثورة بشان اقامة مراسم العزاء الحسيني

وزير الصحة يشكر قائد الثورة بشان اقامة مراسم العزاء الحسيني

طهران / 28 اب /اغسطس /ارنا- وجّه وزير الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية سعيد نمكي، رسالة الى قائد الثورة الاسلامية، شكر فيها سماحته لاقامته مراسم العزاء الحسيني بصورة رمزية ومعبرة، ليكون قدوة في تطبيق التوصيات الصحية للوقاية من مرض كورونا.

وأعرب نمكي في رسالته، امس الخميس، عن أقصى درجات الشكر والتقدير أصالة عن نفسه وبالنيابة عن سائر العاملين في وزارة الصحة، لقائد الثورة الاسلامية، لإقامته مراسم العزاء الحسيني بصورة رمزية ومعبرة، ليكون قدوة في هذا المجال.

وأضاف وزير الصحة: لا شك ان الجمع الغفير من العلماء الافاضل والخطباء الكرام وقراء المراثي الحسينية الاعزاء ومواكب العزاء الحسيني، ومن خلال الاقتداء بهذا المنهج الواعي، ستسطر نموذجا عظيما في تاريخ البلاد من إحياء مراسم شهر محرم مع التزام التوصيات الصحية للوقاية من الاصابة بالفيروس المقيت.

وتمنى وزير الصحة، طول العمر المفعم بالعزة وموفور الصحة لسماحة قائد الثورة، والخطباء الكرام والشعب الايراني الابي.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 11 =