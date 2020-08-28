امير عبداللهيان:الشرق الأوسط الجديد يتشكل من خلال الطرد النهائي لامريكا من المنطقة

وكتب أمير عبد اللهيان على صفحته الشخصية على تويتر: برايان هوك تطرق إلى خيانة الإمارات لفلسطين واعتبرها الشرق الاوسط الجديد واكد بانه يتحتم على حكام البيت الأبيض ان يعرفوا أن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال الطرد النهائي للولايات المتحدة من المنطقة.

واضاف امير عبداللهيان ان الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر الامریکيين.

وأصدرت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة 13 أغسطس / آب بيانًا مشتركًا أعلنت فيه أن أبوظبي وتل أبيب تطبيع علاقاتهما رسميًا.

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