ضبط 5 اطنان و143 طنا من المخدرات في السنوات السبع الماضية

وهنا اصلاني في مقابلة خاصة مع ارنا اليوم الجمعة حلول اسبوع الحكومة للمسؤولين الحكوميين واشار الى الاحصائيات والاجراءات التي اتخذتها لجنة مكافحة المخدرات خلال 7 الاعوام الماضية وقال انه تم خلال الفترة المذكورة ضبط 5 الاف و143 طنا من المخدرات في البلاد.

وتابع: تم ضبط أكثر من 950 طنا من المخدرات في العام الايراني الماضي وشهدت البلاد زيادة في ضبط المخدرات بنسبة 66 في المائة مقارنة بالعام الأول لحكومة الرئيس روحاني 2013 .

وأضاف أنه قد تم احتجاز أكثر من 127 ألف سيارة للمهربين وتفكيك اكثر من 17 الف عصابة لتهريب المخدرات خلال السنوات السبع الماضية و استشهد 83 من العسكريين ورجال الأمن والاستخبارات في هذه الفترة.

انتهى** 1453