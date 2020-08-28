٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٤٩ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84019485
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مساعد الشؤون الدولية في لجنة مكافحة المخدرات الايرانية:

ضبط 5 اطنان و143 كلغ من المخدرات في السنوات السبع الماضية

ضبط 5 اطنان و143 كلغ من المخدرات في السنوات السبع الماضية

طهران/28 أب/اغسطس/ارنا-– شرح مساعد الشؤون الدولية في لجنة مكافحة المخدرات الايرانية " ناصر اصلاني الاجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال 7 الاعوام وقال انه تم خلال الفترة المذكورة ضبط 5 الاف و143 طنا من المخدرات خلال 15 الفا و20 عملية مسلحة جرت بين قوات الجيش والامن الداخلي والاستخبارات مع مهربي المخدرات.

وهنا اصلاني في مقابلة خاصة مع ارنا اليوم الجمعة حلول اسبوع الحكومة للمسؤولين الحكوميين واشار الى الاحصائيات والاجراءات التي اتخذتها لجنة مكافحة المخدرات خلال 7 الاعوام الماضية وقال انه تم خلال الفترة المذكورة ضبط 5 الاف و143 طنا من المخدرات في البلاد.

وتابع: تم ضبط أكثر من 950 طنا من المخدرات في العام الايراني الماضي وشهدت البلاد زيادة في ضبط المخدرات بنسبة 66 في المائة مقارنة بالعام الأول لحكومة الرئيس روحاني 2013 .

وأضاف أنه قد تم احتجاز أكثر من 127 ألف سيارة للمهربين وتفكيك اكثر من 17 الف عصابة لتهريب المخدرات خلال السنوات السبع الماضية و استشهد 83 من العسكريين ورجال الأمن والاستخبارات في هذه الفترة.

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