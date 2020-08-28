عمران خان یؤكد على ضرورة تطوير علاقات باكستان مع إيران

وتطرق عمران خان في حديث لشبكة"A.R.Y " الخبرية الباكستانية الى السياسة الخارجية لبلاده خلال العامين الماضيين وقال ان العلاقات الباكستانية الحالية مع إيران في مستوى جيد جدًا مقارنة بالماضي.

وقال: إن تطوير علاقات باكستان مع الجمهورية الإسلامية الايرانية كدولة مجاورة أمر لا مفر منه.

وأشار عمران خان الى علاقات باكستان مع دول أخرى في المنطقة بما فيها تركيا والسعودية وقال ،ان إسلام أباد عازمة على لعب دور في ازالة التوتر بين الدول الرئيسية في المنطقة.

**إلاشادة بنظام الإدارة المدنية في إيران رغم العقوبات

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالإدارة المدنية المتقدمة في إيران خاصة في طهران رغم الحظر الامريكي المفروض عليها واعتبرها قدوة لاستقلال المجالس البلدية في باكستان.

وتطرق إلى ضعف النظام المدني وسوء الإدارة في تحصيل الضرائب والإيرادات في باكستان واعتبر الإدارة المدنية لطهران نموذجا رائعا للإدارة المدنية في باكستان.

وأضاف عمران خان ان ايران تمكنت على الرغم من الحظر الامريكي المفروض عليها ان تكسب مئات الملايين من الدولارات من الإدارة المدنية خاصة في طهران وتتوفر تكاليف التطوير والريادة من عائداتها".

قال رئيس الوزراء الباكستاني لمراسل شبكة "A.R.Y" إنه يجب أن يذهب إلى طهران ويرى عن كثب هذه المدينة الحديثة وكيف تمول نفسها بإدارة مدنية فعالة واكد أنه ينبغي استخدام مثل هذا النموذج لمعالجة الوضع في المدن الباكستانية بما فيها كراتشي ولاهور.

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