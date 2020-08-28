عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 21 الفا و249 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2115 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 369 الفا و 911 حالة لغاية الان بينهم 3811 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 318 الفا و270 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 112 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 21 الفا و249 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و161 الفا و894 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 1453