ظريف: المسؤولون الاميركيون لا يفهمون القانون ولا الامم المتحدة

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الجمعة: بعد ان رفض مجلس الامن محاولات اميركا 3 مرات، باتت اميركا تطلق التهديدات باستخدام الحظر ضد كل شخص وجهة تحول بين اميركا و"سناب باك" (آلية الزناد).

واضاف: من الواضح انهم (المسؤولون الاميركيون) لا يفهمون "القانون" ولا يعرفون شيئا عن الامم المتحدة.

واكد ظريف: ربما يوضح هذا المثال الامر لهم؛ لقد طلقتم الاتفاق النووي عام 2018 . وجود اسمكم في وثيقة الزواج لا معنى له.

يذكر انه بعد فشل اميركا في تمديد الحظر التسليحي ضد ايران التقى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو رئيس المجلس الدوري لمجلس الامن الدولي ديان ديجاني طالبا منه تفعيل آلية الزناد لاعادة الحظر الاممي ضد ايران.

واكدت الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي (بريطانيا والمانيا وفرنسا) بانها لا تدعم خطوة اميركا لتفعيل آلية الزناد، كما ان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل صرح بان اميركا وبعد خروجها من الاتفاق النووي لم تعد عضوا فيها ولا يمكنها تفعيل آلية الزناد.

من جانبه صرح الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي بانه نظرا لمعارضة 13 عضوا في مجلس الامن لطلب اميركا لتفعيل آلية الزناد وعدم وجود اجماع في هذا الشان فليس بالامكان اتخاذ المزيد من الاجراءات.

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