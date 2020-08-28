٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:١٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84019846
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متحدث الخارجية الايرانية يعلق على استقالة رئيس وزراء اليابان

متحدث الخارجية الايرانية يعلق على استقالة رئيس وزراء اليابان

طهران / 28 اب / اغسطس /ارنا- علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على استقالة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وقال خطيب زادة في تصريح له اليوم الجمعة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان تربطهما علاقات ودية وتاريخية وان السيد شينزو آبي قدّم خلال فترتي مسؤوليته كرئيس للوزراء دعما قيّما لتطوير العلاقات بين الشعبين.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد عزمها على تعزيز العلاقات مع اليابان وتثمينها لاهتمام السيد آبي بالعلاقات بين الشعبين، تتمنى له موفور الصحة والنجاح.

وقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، استقالته من منصبه "لأسباب صحية"، وقال إنه سيواصل أداء مهامه لحين تعيين رئيس جديد للحكومة.

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