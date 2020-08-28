اقامة مراسم عزاء ليلة التاسع من محرم بحضور قائد الثورة

وتقام مراسم احياء ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) العام الجاري في حسينية "الامام الخميني (رض)" من دون حضور المواطنين التزاما بالتعليمات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وفي كلمته في المراسم اعتبر حجة الاسلام رفيعي العنصر الاساس لايجاد التحول هو "الامل الحقيقي وعلى اساس بذل الجهد" واشار الى عدة عناصر باعثة على الامل مثل "التوكل على الله" و"حسن الظن بالوعود الالهية" و"الاهتمام بنقاط القوة الذاتية ونقاط ضعف العدو" و"اخذ الدرس من النماذج التاريخية الباعثة على الامل".

كما قرأ حجة الاسلام محسن آتشكار مراثي حسينية بالمناسبة.

انتهى ** 2342