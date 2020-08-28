روسيا تنتقد اميركا لاصرارها على إعادة الحظر ضد إيران رغم معارضة مجلس الأمن

وكتب ميخائيل أوليانوف في تغريدة له على موقع "تويتر" الجمعة: إن غالبية أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصفوا الجهود الأميركية لبدء عملية استئناف الحظر الدولي على إيران بأنها لا قيمة لها، الا ان واشنطن تعتزم المضي في محاولتها الى الامام وخلق صراع غير مسبوق في مجلس الأمن بدلاً من التراجع (عن موقفها).

ووصف أوليانوف نهج الولايات المتحدة بانه محض مغامرة.

يذكر انه بعد فشل اميركا في تمديد الحظر التسليحي ضد ايران التقى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي ديان ديجاني طالبا منه تفعيل آلية الزناد لاعادة الحظر الاممي ضد ايران.

واكدت الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي (بريطانيا والمانيا وفرنسا) بانها لا تدعم خطوة اميركا لتفعيل آلية الزناد، كما ان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل صرح بان اميركا وبعد خروجها من الاتفاق النووي لم تعد عضوا فيها ولا يمكنها تفعيل آلية الزناد.

من جانبه صرح الرئيس الدوري لمجلس الامن الدولي بانه نظرا لمعارضة 13 عضوا في مجلس الامن لطلب اميركا لتفعيل آلية الزناد وعدم وجود اجماع في هذا الشان فليس بالامكان اتخاذ المزيد من الاجراءات.

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