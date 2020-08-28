٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84019934
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الرئيس روحاني يعيّن عضوين جديدين في المجلس الأعلى لإدارة الأزمة

الرئيس روحاني يعيّن عضوين جديدين في المجلس الأعلى لإدارة الأزمة

طهران / 29 اب /اغسطس / ارنا- اصدر الرئيس الايراني حسن روحاني قرارا عيّن بموجبه عضوين جديدين في المجلس الاعلى لادارة الازمة في البلاد.

واشار الرئيس روحاني الى ان تعيين كل من علي مرادي وامير حسين غركاني جاء استنادا الى الفقرة 15 من المادة 6 من قانون إدارة الأزمة المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي وبناءً على اقتراح من رئيس منظمة إدارة الأزمة وموافقة الداخلية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الخلفية العلمية والتنفيذية والخبرة في إدارة الأزمات.

واعرب رئيس الجمهورية عن أمله بان يتم عبر استخدام العضوين الجديدين إمكانياتهما العلمية والتقنية وتعاون الأعضاء الآخرين في هذا المجلس، توفير الأرضية لتحقيق البرامج الوطنية للحد من اخطار الكوارث الطبيعية والأضرار وزيادة مستوى المواجهة وإعادة الإعمار والتأهيل.

انتهى ** 2342

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