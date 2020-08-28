رئيس السلطة القضائية: العباس (ع) رمز كامل للشجاعة والوفاء والبصيرة

وكتب آیة الله رئيسي، في مدونة له على موقع "اينستغرام"، الجمعة، بمناسبة حلول ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع): إن العباس بن علي (ع) الاسم الشامخ في الضمائر الطاهرة؛ رمز كامل للشجاعة والادب والوفاء والبصيرة والعاطفة.

وأضاف: إن تلألؤ هذا الانموذج العاشورائي قد أذهل التاريخ حيث لم تعد مدرسة أهل البيت (ع) بحاجة الى صنع الاساطير وخلق الاسطورة.

وتابع: ان الجهاد التضحوي لقائد جيش سيد الشهداء في معركة كربلاء المقدسة وشهادته الملحمية على ضفاف نهر الفرات، يعدان من اكثر سوح الجهاد في سبيل الله، الباعثة على الحماس، والتي تجتاح تأثيراتها العصر الحاضر والمستقبل.

وقال: ان جيلنا الثوري حالفه التوفيق بمشاهدة غيض من بحر وفاء وشجاعة أبي الفضل العباس سلام الله عليه لدى قائد مخلص كالشهيد قاسم سليماني وان يرى حجة الوفاء بالعهد قد تمت عليه.

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