٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:١٩ م
رقم الصحفي: 1876
رمز الخبر: 84020277
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 21 الفا و359 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 21 الفا و359 شخصا

طهران /28 آب/اغسطس/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 371 الفا و816شخصا، وبوفاة 110 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 21 الفا و359 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 1905حالات جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 371 الفا و 816 حالة لغاية الان بينهم 3791 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 319 الفا  و847شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 110 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 21 الفا و359 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 3 ملايين و184 الفا و857 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى

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