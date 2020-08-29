السفير مسجدي: إيران تعترف بالمصالح الوطنية للعراق أفضل من أي جهة اخرى

واعتبر مسجدي في مقابلة مع موقع "المونيتور" حول العلاقات الإيرانية العراقية ان العلاقات الثنائية بين الدول هي في الأساس (قضية) داخلية وتتعلق بالسياسة الخارجية لكل دولة واضاف: نحن لا نية لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية، فالعراق بلد صديق وشقيق ، وقادتنا يدركون مصالحهم الوطنية أفضل من أي احد آخر.

وحول الوجود العسكري الأمريكي في العراق قال إن إيران تعتقد أن الوجود الأميركي في اي نقطة في العالم لن يؤدي سوى إلى المزيد من زعزعة الأمن وتنامي الإرهاب وإنشاء آلية استعمارية.

وردا على سؤال حول اسلحة الحشد الشعبي في العراق، قال إنها "شأن داخلي" ، واضاف، أن إيران تتطلع إلى تعزيز الأمن والنظام وإعادة الإعمار في العراق.

وعلق السفير الإيراني في العراق عن وجود القوات الأجنبية في العراق بالقول إن، وجود القوات الأجنبية ، بما في ذلك القوات الأمريكية في العراق ، يخلق جواً من انعدام الأمن وتنامي الإرهاب والتحديات الأمنية.

وشدد على دعم إيران الكامل للحكومة العراقية، مؤكدًا أن دعم إيران للحكومة العراقية غير مشروط، بغض النظر عن أي قرار يتخذه العراق للسماح باستمرار وجود القوات الأمريكية أو خروجها.

وادان مسجدي في جانب اخر من تصريحاته جهود واشنطن لتحويل العراق إلى ساحة معركة مع إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة "اغتالت علانية وبوقاحة قائدنا العسكري الأعلى (الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني) ، الذي كان ضيفًا رسميًا على الحكومة العراقية.

وأشار مسجدي إلى العمل الإرهابي الأمريكي باغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد وقال: هل يجب أن يبقى هذا العمل الارهابي دون رد؟ وتساءل قائلا هل تتوقع ان يقر للمقاومة في العراق التي استشهد قائدها ابو مهدي المهندس قرارها.

ووصف العلاقات الإيرانية العراقية بأنها طبيعية تماماً وقال ان إيران والعراق ، باعتبارهما جارتين تاريخيتين ، لديهما الكثير من القواسم المشتركة التي ربطت مصير البلدين معًا.

واضاف سنبقى دائما جيرانا لذا لا توجد دولة تريد رفاهية الشعب العراقي بقدر ما نريد.

ووصف العلاقات بين إيران والعراق بانها راسخة ، وقال، انه بغض النظر عن الحكومة التي تحكم العراق ، فإن العلاقات بين البلدين مترابطة في مختلف المجالات الى درجة بحيث لا يمكن لأي حكومة أن تتجاهلها.

وفي إشارة إلى اتساع نطاق العلاقات بين إيران والعراق، قال مسجدي إن العلاقات بين البلدين تشمل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والثقافية والتعليمية وحتى الإنسانية.

ولفت إلى المساعدات الإيرانية للعراق ، وأوضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصدر الكهرباء إلى العراق منذ أكثر من عقد ، وأن إيران تعمل على بناء أكبر محطة كهرباء عراقية في مدينة الرميلة بمحافظة البصرة الجنوبية.

كما أشار السفير الإيراني إلى مشاركة إيران في بناء ملعب الزوراء في بغداد ، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت أنواعا مختلفة من المساعدات للعراق ، بما في ذلك المساعدات الطبية لهذا البلد أثناء تفشي فيروس كورونا.

وندد مسجدي بالحظر الاميركي ضد إيران من أجل منع التعاون المكثف بين بغداد وطهران ، وأعرب عن أمله في أن يتم تسوية العقبات الحدودية بين إيران والعراق في القريب العاجل حتى يتم الانتهاء بسرعة من مشروع ربط السكك الحديدية الإيرانية بالعراق وان يجري احياء طريق الحرير الذي يربط شمال إيران بالبحر الأبيض المتوسط ​​في سوريا عبر العراق.

وردا على سؤال حول موقف إيران من ارتباط العراق بشبكة الكهرباء في الخليج الفارسي، قال السفير الإيراني إن إيران ليس لديها اعتراض على تطوير علاقات بغداد مع العالم العربي، ولكن ليس بامكان أي دولة من إمداد العراق بالكهرباء بنفس جودة إيران.

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