ظريف: عاشوراء درس تاريخي لا تخمد جذوته في قلوب المسلمين وأحرار العالم أبدا

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم السبت بمناسبة عاشوراء: منذ قرون وتزداد البشرية كل عام اهتماما باحياء ذكرى استشهاد الحسين بن علي اكثر فاكثر.

واضاف: عاشورا درس تاريخي لا تخمد جذوته في قلوب المسلمي وكل احرار العالم قط وتمنحهم القوة لمواجهة الظلم والاستبداد.

واورد ظريف في تغريدته كلام الامام الحسين بن علي عليه السلام في مسيره الى كربلاء "ان هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها فلم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فاني لا ارى الموت الا سعادة ولا الحياة مع الظالمين الا برما ، ان الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون".

كما اورد ظريف في تغريدة اخرى باللغة الانجليزية كلام الامام الحسين عليه السلام "اني لا ارى الموت الا سعادة ولا الحياة مع الظالمين الا برما" واضاف: منذ عام 680 ميلادي ولحد الان يحيي ملايين المسلمين ذكرى استشهاد الإمام الحسين(ع)، فطيلة قرون مزجت تضحياته العظيمة قلوب وارواح اتباعه بالمقاومة بوجه الظلم.

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