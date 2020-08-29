اقامة مراسم العزاء الحسيني ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية

واقيمت المراسم بدون حضور المواطنين التزاما بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا وتاكيد سماحته على التزام توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وألقى حجة الاسلام والمسلمين مسعود عالي كلمة اعتبر فيها "الصبر الفردي" و"الصبر الاجتماعي" امرين مهمين من القرآن الكريم لاهل الايمان وقال: ان الصبر الفردي عبارة عن العمل بالاحكام الشرعية اما الصبر الاجتماعي فيعني تعاون المؤمنين مع بعضهم بعضا في مواجهة المشاكل الحاصلة للمجتمع الاسلامي من الداخل او الخارج، مؤكدا بان الوصفة القرآنية للخروج بشموخ من هذه المصاعب تتمثل بمتابعة شؤون المحرومين وبث الامل لدى البعض الاخر عبر تبيين المنجزات والمكاسب.

وبعد ذلك قرأ حجة الاسلام جعفر واضحي مراثي حسينية في ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع).

انتهى ** 2342