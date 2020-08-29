الجمارك الايرانية: حجم التبادل التجاري للبلاد بلغ اكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر

وقال لطيفي في تصريح له السبت، ان حجم التبادل التجاري لايران مع الدول الاخرى بلغ خلال الشهر (الايراني) الماضي (22 تموز/يوليو-21 اب/اغسطس) 9 ملايين و 822 الف طن بقيمة 5 مليارات و 37 مليون دولار.

واضاف: ان ان حصة الواردات بلغت 2 مليون و 41 الف طن بقيمة 2 مليار و 875 مليون دولار فيما كانت حصة الصادرات 7 ملايين و 781 الف طن بقيمة 2 مليار و 162 مليون دولار.

وفي الاشارة الى الدول التي صدرت اليها ايران السلع غير النفطية قال، ان الدول الخمس الاولى كانت كالتالي؛ الصين 2 مليون و 195 الف طن بقيمة 556 مليون دولار، العراق مليون و 420 الف طن بقيمة 441 مليون دولار، الامارات مليون و 324 الف طن بقيمة 338 مليون دولار، افغانستان 514 الف طن بقيمة 158 مليون دولار، تركيا 226 الف طن بقيمة 108 ملايين دولار.

واوضح بان السلع التصديرية الايرانية الى هذه الدول الخمس بلغت 73 بالمائة من اجمالي الصادرات من حيث الزنة واكثر من 74 بالمائة من حيث القيمة.

ومن ناحية الواردات قال لطيفي، ان الدول الخمس الرئيسية التي استوردت ايران منها السلع هي كالتالي؛ الصين 335 الف طن بقيمة 746 مليون دولار، الامارات 390 الف طن بقيمة 707 ملايين دولار، تركيا 227 الف طن بقيمة 297 مليون دولار، الهند 152 الف طن بقيمة 184 مليون دولار، المانيا 55 الف طن بقيمة 125 مليون دولار، اي بالاجمال مليون و 159 الف طن بقيمة 2 مليار و 59 مليون دولار.

وصرح بان واردات البلاد من الدول الخمس هذه بلغت نحو 57 بالمائة من حيث الزنة و 74 بالمائة من حيث القيمة من اجمالي واردات البلاد.

واوضح بان اكثر من 85 بالمائة من سلع الواردات الى البلاد كانت مختصة بالسلع الاساسية والمواد الخام للانتاج.

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