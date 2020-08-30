زعیم حزب النهضة الإسلامیة فی أفغانستان: الدبلوماسية الايرانية افشلت امريكا

وفی حوار لمراسل 'إرنا من كابول اضاف مفلح الیوم الاحد ان سياسة التفرد الامريكي التي برزت خلال رئاسة دونالد ترامب وكذلك مناصبة العداء للعالم الاسلامي جعلت امريكا اكثر عزلة في العالم مؤكدا في حال استمرار ترامب هذا النهج فان امريكا ستشهد مزيدا من الهزائم المتتالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ولفت الى ان الحنکة والحكمة التي تتسم بها الدبلوماسية الايرانية ساهمت الى حد كبير في عزلة امريكا في مجلس الامن وجعلت محاولاتها لتمديد الحظر التسليحي علي ايران فاشلة.

واستطرد قائلا ان ترامب عرض صورة متناقضة عن سياسة امريكا في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع حلفائها حيث اصبح الرئيس الامريكي العنصر الاساس في انتهاك القوانين والحقوق الدولية مما جعل بلاده اكثر عزلة في العالم.

واضاف ان امريكا تعمل على فرض ماربها على الاخرين بهدف تحقيق مصالحها وذلك من خلال انتهاج سياسة التفرد وانتهاك القوانين الدولية بما فيها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للتغير المناخي والانسحاب من الاتفاق النووي واتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ وقطع ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (انروا) وغيرها من الانتهاكات الامريكية للقوانين الدولية.

وختم بالقول ان امريكا لقد منيت بفشل ذريع في مجلس الامن الدولي حيث عارضت روسيا والصين مسودة القرار الاميركي حول تمديد الحظر التسليحي على ايران، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و 8 أعضاء آخرين عن التصويت وقال ان فشل امريكا هذا يعود الي انتهاج سياسات خاطئة خلال السنوات الاخيرة ومن ضمنها انسحابها من الاتفاق النووي.

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