ایران فی الصدارة عالمیا من حیث انتاج الحدید الاسفنجی

وبلغ حجم انتاج ایران من الحدید الاسفنجی 26 ملیونا و 359 الف طن قبل عامین وازداد لیبلغ 27 ملیونا و 907 الف طن فی العام الایرانی الماضی (انتهی 21مارس 2019) مسجلا ارتفاعا قدره ستة فی المائة.

وتمکنت ایران من زیادة حجم انتاجها وصادراتها من الحدید الاسفنجی رغم اقسی اجراءات الحظر التی تتعرض لها.ولعب تدشین مصانع جدیدة لانتاج الحدید الاسفنجی دورا کبیرا فی زیادة حجم انتاج ایران منه.

وافاد تقریر لمنظمة "ایمیدرو" (منظمة تنمیة وتطویر المناجم والصناعات المنجمیة الایرانیة) ان ایران تخطت الهند خلال شهر ایار لتحتل المرتبة الاولی فی انتاح الحدید الاسفنجی بطریقة الاختزال المباشر کما ان انتاج ایران بلغ خلال اکثر من خمسة اشهر (حتی 22 یونیو) اکثر من 12 ملیون طن فی حین بلغ انتاج الهند 11 ملیون طن.

وبلغ الانتاج العالمی من الحدید الاسفنجی منذ بدایة العام الجاری لغایة 22 حزیران/ یونیو 32.1 ملیون طن حیث بلغ انتاج ایران 12 ملیون طن ومن ثم الهند ومصر (2.2 ملیون دون) والمکسیک (2.05 ملیون طن) والسعودیة (1.7 ملیون طن).

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