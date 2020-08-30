مدفعية الاحتلال تقصف موقعين في غزة وجنوبه

وقامت آلية إسرائيلية متمركزة داخل السياج الأمني فجر اليوم، بإطلاق قذيفة، تجاه نقطة تابعة للضبط الميداني شرق خانيونس بالتزامن مع اطلاق نار من آلية إسرائيلية ومن ثم قذيفة، تجاه نقطة أخرى تتبع للضبط الميداني، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وادى القصف المدفعي إلى وقوع أضرار مادية في هذه المناطق دون إيقاع أي إصابات في صفوف المواطنين.



وشهد القطاع اشد و افظع حصار منذ النصف الاول من عام 2006 حيث أدى فرض الحصار الشامل على غزة إلى تدهور كبير في مستويات المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والوقود والكهرباء التي تنقطع بشكل متكرر عن 70% من بيوت ومنشآت القطاع.

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