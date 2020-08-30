مبادرة التبرع بالدم في المدن الايرانية بمناسبة ذكرى عاشوراء الامام الحسين (ع)

وعادة تبدأ حملة التبرع بالدم منذ بداية شهر محرم في مختلف المدن الايرانية ويشهد اقبالا كبيرا. ورغم تفشي فيروس كورونا الذي ترك تاثيرا ملحوظا على مختلف جوانب حياط الشعب، شهدت حملة التبرع بالدم بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) اقبالا كبيرا في مختلف المدن الايرانية بما فيها قزوين وجيلان (شمال) وهمدان (غرب) و قم (وسط) و محافظتي كهكيلويه و بويراحمد و جهار محال و بختياري (جنوب غرب).





الملفت ان كل متبرع ينقذ بدمه حياة ثلاثة أشخاص حيث تستخدم الصفائح الدموية لإنقاذ المصابين بالسرطان كما تستخدم البلازما فی العملایت الجراحیة ولإنقاذ حياة من تعرض لحوادث الحروق و اما كريات الدم الحمراء تستخدم لعلاج الحوامل والأطفال ومن يعاني من أمراض الدم الخلقية.

وفي محافظة جيلان شمال ايران بلغ عدد المتبرعين بالدم في يوم تاسوعاء 644 شخصا.وقام خمسة من الذين تعافوا من فيروس كورونا في المحافظة باهداء البلازما بهدف معالجة المصابين بمرض كوفيد -19.

وفي مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلويه وبوير احمد بدأت حملة التبرع بالدم منذ بداية شهر محرم وشهدت اقبالا واسعا من اهالي المدينة خاصة في يوم تاسوعا.







وفي بعض المدن التابعة لمحافظة جهار محال و بختياري تجاوز عدد المتبرعين بالدم في يوم تاسوعاء (امس السبت) 250 شخصا.

یشار الی ان أعلى معدل للتبرع بالدم في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هو في ايران ​​بحيث أنه من بين 9.9 مليون وحدة دم تم التبرع بها في هذه المنطقة ، كانت حصة ايران أكثر من 2 مليون وحدة. وتتبوأ ایران المرتبة الأولى في مجال صحة الدم بين 23 بلدا في شرق المتوسط .

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