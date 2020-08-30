٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84020894
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الرئیس روحانی یوعز باتخاذ اجراءات لازمة للحصول على لقاح مضاد لكورونا

الرئیس روحانی یوعز باتخاذ اجراءات لازمة للحصول على لقاح مضاد لكورونا

طهران/30 اب/اغسطس/ارنا- اوعز رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني بالاسراع في اتخاذ اجراءات لازمة لشراء لقاح مضاد لفيروس كورونا والقيام بمراحل اختباره بشكل معتاد وذلك بعد تداول اخبار عن حصول بعض دول العالم على لقاح مضاد لهذا الفيروس.

وقال الرئيس روحانی الیوم الاحد خلال لقائه وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" و وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، قال انه نظرا الى اندلاع الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا فعلى وزارة الصحة ان تتخذ اجراءات لازمة للحد من معاناة الكوادر الطبية وان تقوم بتدريب كوادر جديدة لاستبدال الكوادر الطبية عند الضرورة.

وفیما اشار الی وقوف الکوادر الصحية في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا منذ ستة اشهر، اکد على ضرورة التزام ابناء الشعب بالتوصيات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

ودعا الشعب الايراني الى الامتناع عن التواجد في الاماكن المزدحمة ومراعاة بروتوكولات التباعد الاجتماعي حفاظا على الانجازات التي تم تحقيقها في السيطرة على فيروس كورونا.

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