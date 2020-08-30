ظريف: سياسة "جميع الخيارات على الطاولة" الاميركية تعني قانون الغاب

وكتب ظريف في تغريدة له اليوم الاحد على موقع "تويتر" تعليقا على تهديد السلطات الاميركية بقمع الاحتجاجات الشعبية في مدينة بورتلند بالقوة: ان سياسة جميع الخيارات مطروحة على الطاولة تحولت منذ امد بعيد الى جزء اساسي في السياسة الخارجية الاميركية.

واضاف: ان هذا الامر يعني "قانون الغاب"؛ عدم الاكتراث بمدأ اساس في القوانين الدولية وهو عدم اللجوء الى القوة.

وتابع ظريف: ان النظام الاميركي يستخدم تهديدات مماثلة ضد الاميركيين. نداء استيقاظ؟ باذن الله تعالى.

وكان جاد وولف وزير الامن الداخلي الاميركي قد قال في تصريح ادلى به لقناة "اي بي سي" بان جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ومنها ارسال قوات فدرالية لانهاء الاحتجاجات الاخيرة في بورتلند.

يذكر ان عبارة "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" تستخدمها اميركا دوما ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342